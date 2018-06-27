Лидеры "большой коалиции" в Германии не смогли договориться по беженцам
Конфликт возник из-за по одного из 63-х пунктов плана МВД по ограничению притока мигрантов.
В Германии руководство партий, входящих в правящую "большую коалицию" (ХДС, ХСС и СДПГ), не смогло договориться по вопросу о беженцах на встрече в ведомстве федерального канцлера в ночь на 27 июня.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Глава фракции христианских демократов в бундестаге Фолькер Каудер после встречи выразил надежду, что сторонам удастся достичь соглашения в ближайшие дни. Он напомнил, что вопрос беженцев 1 июля будут обсуждать партийные органы ХДС и ХСС по отдельности, после чего 2 июля попытаются уладить спор.
Конфликт по одному из 63-х пунктов плана МВД по ограничению притока беженцев разгорелся в июне между ХДС во главе с канцлером Ангелой Меркель и баварской ХСС, главой которой является министр внутренних дел Хорст Зеехофер. По предложению Зеехофера, в Германию не должны пускать мигрантов, уже зарегистрированных в какой-либо из стран ЕС. Он требует, чтобы первые страны въезда беженцев ЕС (например, Италия) принимали их обратно прямо с германской границы, с чем они категорически не согласны.
Меркель же считает, что такая мера противоречит европейским нормам и немецкому законодательству, а также несправедлива по отношению к таким странам, как Греция и Италия. Канцлер настаивает на европейском решении проблемы. Социал-демократы в этом вопросе Меркель поддерживают.
Напомним, мини-саммит ЕС по беженцам в Брюсселе, экстренно созванный 24 июня, не достиг желаемых результатов. Следующую попытку найти европейское решение по этой проблеме Меркель предпримет 28-29 июня на очередном саммите ЕС.
Зеехофер ранее многократно угрожал, что в случае отсутствия европейского решения ЕС, он воспользуется полномочиями главы МВД и прикажет пограничникам не впускать беженцев в Германию уже с 1 июля. У Меркель не останется иного выхода, кроме как отправить министра в отставку. Это может привести к развалу коалиции и новым выборам.
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Политика
27.06.2018 20:16