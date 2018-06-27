Генсек НАТО считает, что с РоSSией необходимо выстраивать диалог

Столтенберг рассказал об опасениях союзников в связи с новыми разработками ядерного оружия в РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что с Россией необходимо выстраивать диалог и утверждает, что не хочет гонки вооружений с Москвой.

Об этом, а также об опасениях союзников в связи с новыми разработками ядерного оружия в РФ , он рассказал в интервью Deutsche Welle.

"Я не буду вдаваться в детали о том, какая информация у нас имеется относительно типов оружия, которыми владеет РоSSия. Но суть в том, что РФ на протяжении нескольких лет вкладывала немалые средства в новый современный потенциал, как неядерный, так и ядерный, и развивала его. Это вызывает серьезные опасения, поскольку, разрабатывая это новое оружие, РоSSия снижает порог использования ядерного оружия во время потенциального конфликта", - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО на такое поведение РоSSии отвечает масштабным укреплением коллективной обороны, повышением готовности вооруженных сил, размещением войск на востоке Альянса, в странах Балтии, Польше и черноморском регионе.

"Все это делается для того, чтобы послать четкий сигнал любым потенциальным противникам, что НАТО готово защищать всех своих членов от любой угрозы", - добавил генсек НАТО.

При этом он отметил, что Альянс не хочет новой гонки вооружений с Россией .

"Мы не копируем то, что делает РоSSия, и не отвечаем танком на танк, ракетой на ракету, или ядерным оружием на ядерное оружие. Но мы, конечно, должны быть уверены в том, что НАТО сможет адаптироваться, если мы увидим, что РоSSия действует еще решительнее... А также, если мы увидим, что РоSSия хочет использовать свою военную мощь против соседей. Мы видели это в Грузии, теперь наблюдаем это в Украине. РоSSийские войска также присутствуют в Молдове без согласия на то молдавских властей...", - сказал Столтенберг.

Такая модель поведения РФ , по его словам, сложилась в течение последних нескольких лет, и НАТО отвечает на нее.

"Мы не хотим новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений и не хотим изолировать РоSSию. Эта страна - наш сосед, и так будет всегда. Для нас речь идет о балансе и об объединении сдерживания и диалога. Мы верим, что пока мы сильны, пока можем обеспечить надежное сдерживание, у нас получится участвовать в диалоге с Россией ", - заверил генсек НАТО.

Говоря о перспективах членства в Альянсе для Молдовы, Грузии и Украины, Столтенберг подчеркнул, что НАТО поддерживает стремления этих стран, но вопрос об интеграции будут решать "только они сами вместе с 29 членами альянса".

"Мы поддерживаем их стремление к трансатлантической интеграции, сотрудничаем с Грузией и оказываем ей помощь в проведении реформ. Мы поддерживаем и Украину. Вопрос о членстве этих двух стран в НАТО будут решать только они сами вместе с 29 членами альянса. Никто кроме них не сможет вмешаться в этот процесс или его заблокировать. РоSSия не имеет права решать, что должны делать ее соседи", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, НАТО планирует разместить в Европе дополнительные 30 тысяч солдат на случай нападения со стороны РоSSии.