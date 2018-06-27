Совет ЕС готов к переговорам с Албанией и Македонией о вступлении в Евросоюз

Переговоры могут начаться в июне 2019 года.

Европейский Союз готов начать переговоры с Македонией и Албанией по присоединению стран к блоку. Такое решение во вторник, 26 июня, принял Совет ЕС по общим вопросам на заседании в Люксембурге, передает DW.

В ходе встречи министров по европейским вопросам государств-членов ЕС некоторые из них выражали беспокойство по поводу коррупции и проблем с верховенством права в обеих странах. Поэтому в решении Совета ЕС отмечается, что переговоры могут начаться в июне 2019 года, но при условии, что Албания и Македония продемонстрируют прогресс в реализации реформ, прежде всего в борьбе с коррупцией.

"Мы должны признать, что мир, стабильность и демократия в странах Западных Балкан имеют особое значение для всех нас в Европейском Союзе", - заявил статс-министр по европейским вопросам в МИД Германии Михаэль Рот. Он также отметил "заметный прогресс" в обеих странах.

Впрочем, пока рано прогнозировать, когда и вообще эти страны станут членами ЕС переговоры о присоединении могут длиться много лет и в случае регресса в реформах остановиться. Например, переговоры ЕС с Турцией продолжаются с 2005 года.