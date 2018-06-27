Суд отменил арест имущества экс-министра финансов Колобова

Дело против Колобова закрыто.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова и отменил арест имущества экс-министра, передает Интерфакс-Украина.

В определении суда, принятого 3 мая и обнародованного 21 июня на сайте Единого реестра судебных решений, в частности, указано, что 21 февраля 2018 года Ю.Колобов был освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность), а уголовное производство, открытое по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой), а затем переквалифицированное по ч. 2 ст. 367, было закрыто.

Адвокат ходатайствовала об отмене ареста на имущество Юрия Колобова ввиду закрытия дела. Суд удовлетворил ее ходатайство и отменил арест дома площадью 512,4 кв.м, денежных средств на счетах в четырех банках и двух земельных участков в пгт Козин Обуховского района Киевской области.

Колобов был министром финансов Украины с 28 февраля 2012 года до 27 февраля 2014 года. Он подозревался в растрате 220 млн грн, выделенных на строительство телекоммуникационной сети специального назначения (ч.5 ст.191 УК Украины).

Напомним, Колобов был задержан в Испании в начале марта 2015 года, Украина подала запрос о его экстрадиции, но испанский суд в этом отказал.

В середине октября 2017 года ГПУ сообщила, что неизвестные пытались освободить Колобова из-под стражи с помощью фальшивого письма, якобы от имени Генпрокуратуры Украины.

21 февраля Печерский районный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и освободил от уголовной ответственности Колобова из-за истечения сроков давности. Адвокат Колобова заявил, что он не планирует возвращаться в Украину.