Закон о выходе Великобритании из Евросоюза вступил в силу

brexit

Правительственный закон о выходе Великобритании из состава Европейского Союза (The EU Withdrawal Act) вступил в силу: королева Великобритании Елизавета II во вторник предоставила королевское согласие на выход страны из ЕС.

Об этом объявил спикер Палаты общин Джон Беркоу, сообщает ВВС.

«Я должен сообщить Палате в соответствии с Законом о Королевских актах 1967 о том, что ее Величество выразила ее королевское согласие на такие акты … Закона о выхода из Европейского Союза 2018», — заявил спикер Беркоу в ходе заседания палаты.

Документ позволяет переводить законодательство ЕС в законодательство Великобритании, чтобы обеспечить плавность Brexit. Документ также отменяет действие Закона Европейских Сообществ от 1972 года, по которому Британию приняли в ЕС.

Источник: LB.ua


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Венгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТОВенгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТО
В Харькове СБУ задержала женщину во время закладки взрывчатки под памятником УПАВ Харькове СБУ задержала женщину во время закладки взрывчатки под памятником УПА
Экс-"замминистра" спорта Крыма арестован на два месяцаЭкс-"замминистра" спорта Крыма арестован на два месяца
В Донецкой области задержали боевика батальона "Восток"В Донецкой области задержали боевика батальона "Восток"
77-летнего крымского активиста Сервера Караметова сбила машина, он умер в больнице77-летнего крымского активиста Сервера Караметова сбила машина, он умер в больнице
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного судаПорошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда
В Госдуму фюрера РФ внесен законопроект, упрощающий получение украинцами роSSийского гражданстваВ Госдуму фюрера РФ внесен законопроект, упрощающий получение украинцами роSSийского гражданства
Горбатюк заявил, что Луценко не имеет ничего общего с закономГорбатюк заявил, что Луценко не имеет ничего общего с законом
Правительство Чехии поддержало закон об однополых бракахПравительство Чехии поддержало закон об однополых браках
Рада приняла закон о нацбезопасности с курсом на ЕС и НАТОРада приняла закон о нацбезопасности с курсом на ЕС и НАТО
Яценюк о законе про нацбезопасность: следующий шаг - план действий по членству в НАТОЯценюк о законе про нацбезопасность: следующий шаг - план действий по членству в НАТО
Законопроект о "Брексите" направлен на подпись британской коронеЗаконопроект о "Брексите" направлен на подпись британской короне
Рада вернется к созданию Антикоррупционного суда после закона о нацбезопасностиРада вернется к созданию Антикоррупционного суда после закона о нацбезопасности
Пограничниками были обнаружены два роSSийских актера, которые незаконно пересекли границу УкраиныПограничниками были обнаружены два роSSийских актера, которые незаконно пересекли границу Украины
Жебривский прокомментировал нарушение закона при назначении его в НАБУЖебривский прокомментировал нарушение закона при назначении его в НАБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости