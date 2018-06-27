Закон о выходе Великобритании из Евросоюза вступил в силу
Правительственный закон о выходе Великобритании из состава Европейского Союза (The EU Withdrawal Act) вступил в силу: королева Великобритании Елизавета II во вторник предоставила королевское согласие на выход страны из ЕС.
Об этом объявил спикер Палаты общин Джон Беркоу, сообщает ВВС.
«Я должен сообщить Палате в соответствии с Законом о Королевских актах 1967 о том, что ее Величество выразила ее королевское согласие на такие акты … Закона о выхода из Европейского Союза 2018», — заявил спикер Беркоу в ходе заседания палаты.
Документ позволяет переводить законодательство ЕС в законодательство Великобритании, чтобы обеспечить плавность Brexit. Документ также отменяет действие Закона Европейских Сообществ от 1972 года, по которому Британию приняли в ЕС.
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