Украинца, который поехал в РоSSию по лекарства для ребенка, обвинили в шпионаже

Адвоката Игоря Кияшко задержали еще 10 апреля.

Украинца, который поехал в РоSSию по лекарства для ребенка, обвинили в шпионаже
Фото: zona.media

В апреле в Нижнем Новгороде по делу о контрабанде деталей для авиационных двигателей арестовали украинского адвоката Игоря Кияшко.

РоSSийское следствие уже обвинило его в шпионаже и попытке контрабанды деталей военных самолетов, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на адвоката задержанного украинском Евгения Губина.

Вместе с тем его жена сообщила, что Кияшко поехал в РоSSию за лекарствами для своей трехлетнего ребенка.

"По версии следствия, Кияшко приехал в Нижегородскую область, чтобы приобрести рабочие лопатки, входящие в комплектацию авиационных двигателей типа РД-33 военных самолетов типа МиГ-29. Перед этим он списался с местным жителем, который пообещал передать ему 42 вышеуказанных лопатки за вознаграждение в $46,2 тыс.", - сообщил Губин.

10 апреля гражданин Украины был задержан сотрудниками ФСБ в одной из нижегородских гостиниц после получения товара и передачи вознаграждения.

По словам Губина, следствие расценило действия Кияшко как попытку контрабанды лопаток на территорию Украины. Ему было предъявлено обвинение в приготовлении к незаконному перемещению оборудования, которое может быть использовано при создании иной военной техники (ч.1 ст. 30 ч.1 ст. 226.1).

"Кроме того, следователи заподозрили моего подзащитного в шпионаже. По их мнению, Кияшко пытался приобрести копии технической документации по многофункциональной радиолокационной станции, входящей в состав зенитно-ракетного комплекса С-400", - сообщил адвокат.

По словам Губина, 19 июня он заключил соглашение на защиту Кияшко на предварительном следствии по уголовному делу в следственном отделе УФСБ РоSSии по Нижегородской области и в тот же день уведомил об этом следователя.

"Таким образом, следователь знал о заключении со мной соглашения, однако в тот же день, 19 июня, с моим подзащитным были проведены следственные действия без моего участия, в ходе которых ему были предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ст.276 УК РФ (Шпионаж)", - сообщил Губин.

"Мой подзащитный Кияшко категорически отрицает свою причастность к совершению данного преступления", - сказал Губин, отметив, что украинец в данный момент содержится в нижегородском СИЗО.

По словам адвоката, до настоящего времени он не может дозвониться до следователя, для того чтобы полноценно вступить в уголовное дело в качестве защитника Кияшко.

"Медиазона" со ссылкой на жену украинца Марину Кияшко сообщило, что задержанный родом из города Лубны Полтавской области, ему 42 года. Кияшко - майор украинского МВД в отставке, сегодня - практикующий адвокат.

По словам Марины, ее муж поехал в РоSSию за стафилококковым бактериофагом - у трехлетнего сына Кияшко случился рецидив золотистого стафилококка.

"Это средство, которое нужно везти в специальном холодильнике - бактерии поедают золотистый стафилококк. У нас они есть в Украине, левым образом завозят их, но они уже не настолько живые и не помогают", - утверждает Кияшко, уточняя, что в Нижний Новгород, где расположено крупное производство бактерийных препаратов, муж ездил и ранее.

В середине мая женщине пришло письмо из ФСБ: заместитель начальника следственного отдела нижегородского управления спецслужбы Михаил Шадрин уведомил Марину, что Игоря подозревают в подготовке к контрабанде материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.


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