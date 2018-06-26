Представители "Черкассыоблэнерго" заблокировали улицу возле Кабмина
Сотрудники компании требуют повлиять на Фонд госимущества, чтобы реализовать мировые соглашения.
Работники "Черкассыоблэнерго" перекрыли улицу Грушевского в Киеве возле Кабмина. Пикетирующие требуют от правительства вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг заключения мировых соглашений между облэнерго и ОАО "Азот".
Для обеспечения порядка отряды полиции на акции протеста усилены спецпоздразделением "Корд". Трансляцию с места событий ведет представитель "Национального корпуса" Владислав Герелес на своей странице в Фейсбуке.
К протестующим вышел представитель Кабмина, которому работники "Черкассыоблэнерго" озвучили свои требования.
Директор по безопасности "Черкассыоблэнерго" Евгений Лут рассказал о ситуации с препятствием в утверждены мировых соглашений и просит Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и Кабмин вмешаться в ситуацию, помочь в заключении сделок и не допустить уничтожения двух крупнейших предприятий в регионе.
Напомним, один из крупнейших должников облэнерго - ОАО "Азот" .На сегодня существует два проекта мировых соглашений. Один проект - между ОАО "Азот" и ОАО "Черкассыоблэнерго", который устраивает обе стороны. После подписания этого мирового соглашения облэнерго сможет выплачивать долги по зарплате. Другой проект мирового соглашения - между ПАО "Черкассыоблэнерго" и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Однако оба эти соглашения заблокированы Фондом госимущества, что приводит к задержке в получении средств предприятием.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.