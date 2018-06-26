Представители "Черкассыоблэнерго" заблокировали улицу возле Кабмина

Сотрудники компании требуют повлиять на Фонд госимущества, чтобы реализовать мировые соглашения.

Работники "Черкассыоблэнерго" перекрыли улицу Грушевского в Киеве возле Кабмина. Пикетирующие требуют от правительства вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг заключения мировых соглашений между облэнерго и ОАО "Азот".

Для обеспечения порядка отряды полиции на акции протеста усилены спецпоздразделением "Корд". Трансляцию с места событий ведет представитель "Национального корпуса" Владислав Герелес на своей странице в Фейсбуке.

К протестующим вышел представитель Кабмина, которому работники "Черкассыоблэнерго" озвучили свои требования.

Директор по безопасности "Черкассыоблэнерго" Евгений Лут рассказал о ситуации с препятствием в утверждены мировых соглашений и просит Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и Кабмин вмешаться в ситуацию, помочь в заключении сделок и не допустить уничтожения двух крупнейших предприятий в регионе.