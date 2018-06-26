На Донбассе силами ООС уничтожены двое боевиков

Еще три боевика получили ранения.

На Донбассе за минувшие сутки, 25 июня 2018 года, ликвидированы 2 боевика, еще 3 ранены. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра операции объединенных сил Николай Бондарчук.

"По уточненным данным разведки двух боевиков роSSийских оккупационных войск уничтожено, три получили ранения", - сообщил он.

Всего за прошедшие сутки боевики открывали огонь по украинским позициям 24 раза, в том числе 4 раза - с использованием минометов.

По данным штаба ООС, за прошедшие сутки боевики избегали активных действий на всех направлениях и выполняли мероприятия по усилению передовых позиций. В штабе отмечают перемещение некоторых подразделений артиллерии боевиков и занятие ими огневых позиций, вероятно с целью чередования.

"Для ведения разведки наших позиций отмечено четыре случая применения противником беспилотных летательных аппаратов. С целью запрета работы БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы применялись на Бахмутском и Мариупольском направлении", - сообщил спикер штаба.

Напомним, сегодня в областной больнице имени Мечникова в Днепре умер раненый украинский военнослужащий, уроженец Тростянца, Руслан Баглык.