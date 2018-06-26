Ливия отказалась создавать центры для беженцев

"Мы - против любых лагерей для беженцев в Ливии", - сказал заместитель премьера.

Ливия отказалась создавать центры для беженцев
Фото: news-front.info

Ливия не намерена создавать на своей территории центры для беженцев, чтобы воспрепятствовать проникновению нелегальных мигрантов из Африки в Европу.

Об этом заявил заместитель премьера в правительстве Ливии Ахмед Майтыг в ходе встречи с итальянским министром внутренних дел Маттео Сальвини, передает Deutsche Welle.

"Мы - против любых лагерей для беженцев в Ливии", - подчеркнул Майтыг.

Федеральный секретарь правопопулистской "Лиги" в свою очередь еще раз подтвердил свою позицию, вернувшись в Рим. Сальвини выразил уверенность, что подобные центры для приема беженцев и установления их личности должны быть созданы на юге Ливии, в Нигере, Мали, Чаде и Судане.

По данным итальянского МВД, около 11 тыс. мигрантов с начала года переправились морем из Ливии в Италию. Это на 80% меньше, чем за аналогичный период в 2016 и 2017 годах.

Напомним, с июля прошлого года года Рим активно борется с лицами, незаконно перевозящими мигрантов в Европу. 11 июня стало известно, что Италия и Мальта отказались принять судно Aquarius с 629 беженцами на борту.

Президент Франции Эмманюэль Макрон тогда обвинил Италию в цинизме и безответственности. Мигрантов приняла испанская Валенсия.


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