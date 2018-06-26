Турчинов предложил разрешить приватизацию оборонных предприятий

Это позволит привлекать западные инвестиции в сферу ОПК.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил о подготовке законопроекта о снятии ограничений на приватизацию государственных оборонных предприятий.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы проводим активную работу и с Кабинетом министров, и с Верховной Радой, в частности с профильным комитетом, чтобы на законодательном уровне снять любые ограничения по приватизации государственных оборонных предприятий, а также инвестированию, в том числе привлечению зарубежных инвестиций в эти предприятия, что на сегодняшний день жестко ограничивает украинское законодательство", - сказал секретарь СНБО на брифинге во вторник, 26 июня.

Напомним, в октябре 2016 года заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Владимир Кострицкий заявил, что 90% предприятий оборонного комплекса предлагается переместить из сектора предприятий, не подлежащих приватизации, в сектор предприятий, которые подлежат корпоратизации. По его словам, это позволит создавать на базе оборонных заводов совместные предприятия, в которых большинство акций будет принадлежать государству.

Летом 2017 года правительство на заседании во вторник утвердило стратегическое видение управления государственными предприятиями, согласно которому в государственной собственности должны остаться 15 особо важных государственных коммерческих предприятий и 363 объекта, обеспечивающих выполнение государством своих функций в оборонной сфере, сфере здравоохранения, стандартизации и метрологии, социальной политики.