В БПП не хотят люстрировать бывших агентов КГБ
В Верховную Раду внесен законопроект, которым предлагается не применять закон об очищении власти к бывшим штатным работникам или негласным агентам Комитета государственной безопасности и Главного разведывательного управления Министерства обороны СССР.
Соответствующий законопроект №8525 зарегистрирован народным депутатом от фракции «Блок Петра Порошенко» Николаем Паламарчуком, сообщает «
Документом предлагается полностью исключить из закона норму, что в отношении штатных работников или негласных агентов в КГБ СССР, КГБ УССР, главного разведывательного управления Минобороны СССР применяется ограничение госслужбы.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что действующий закон якобы дискриминирует граждан по профессиональному признаку.
Также в документе утверждается, что действующий закон не учитывает того факта, что некоторые из таких лиц могли добровольно покинуть сотрудничество с КГБ СССР, или такое сотрудничество могло быть «чисто номинальным или очень коротким».
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