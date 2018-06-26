В БПП не хотят люстрировать бывших агентов КГБ

БПП

В Верховную Раду внесен законопроект, которым предлагается не применять закон об очищении власти к бывшим штатным работникам или негласным агентам Комитета государственной безопасности и Главного разведывательного управления Министерства обороны СССР.

Соответствующий законопроект №8525 зарегистрирован народным депутатом от фракции «Блок Петра Порошенко» Николаем Паламарчуком, сообщает «Слово и Дело».

Документом предлагается полностью исключить из закона норму, что в отношении штатных работников или негласных агентов в КГБ СССР, КГБ УССР, главного разведывательного управления Минобороны СССР применяется ограничение госслужбы.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что действующий закон якобы дискриминирует граждан по профессиональному признаку.

Также в документе утверждается, что действующий закон не учитывает того факта, что некоторые из таких лиц могли добровольно покинуть сотрудничество с КГБ СССР, или такое сотрудничество могло быть «чисто номинальным или очень коротким».


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