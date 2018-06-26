В БПП не хотят люстрировать бывших агентов КГБ

В Верховную Раду внесен законопроект, которым предлагается не применять закон об очищении власти к бывшим штатным работникам или негласным агентам Комитета государственной безопасности и Главного разведывательного управления Министерства обороны СССР .

Соответствующий законопроект №8525 зарегистрирован народным депутатом от фракции «Блок Петра Порошенко» Николаем Паламарчуком, сообщает « Слово и Дело ».

Документом предлагается полностью исключить из закона норму, что в отношении штатных работников или негласных агентов в КГБ СССР , КГБ УССР, главного разведывательного управления Минобороны СССР применяется ограничение госслужбы.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что действующий закон якобы дискриминирует граждан по профессиональному признаку.