Госпогранслужба не пустила в Украину корреспондентку Russia Today

Гражданка Великобритании прилетела в Киева на конференцию ОБСЕ.

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пустили в Украину гражданку Великобритании, корреспондентку Russia Today Полу Слиер, которая прилетела в Киев на конференцию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает "Громадське".

26 июня около 9 утра корреспондентка Russia Today прилетела в аэропорт "Борисполь" из австрийской Вены. По словам Слиер, она должна была принять участие в конференции ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в Киеве . В ближайшее время Слиер отправят обратно в Вену, так как въезд на территорию Украины для нее запрещен на пять лет.

Представитель погранслужбы пояснил, что решение о запрете въезда журналистке принял «один из правоохранительных органов» за то, что она представляет угрозу для безопасности Украины. Слободян отметил, что не уполномочен раскрывать, какой именно орган принял это решение.

Напомним, ранее сегодня Госпогранслужба не пустила в Украину другого роSSийского журналиста - Евгения Примакова.