Суд взял под стражу харьковчанку, готовившую взрыв памятника УПА

Срок меры пресечения не указан.

Суд взял под стражу харьковчанку, готовившую взрыв памятника УПА
Фото: facebook.com/police.kharkov

Киевский районный суд Харькова взял под стражу 44-летнюю жительницу Харькова, подозреваемую в попытке подрыва памятного знака воинам Украинской повстанческой армии в Молодежном парке Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

По данным следствия, женщина еще в начале текущего года была завербована представителями РоSSийской Федерации. Установлено, что она постоянно получала "задания по дестабилизации общественно-политической ситуации в Харьковской области", а кроме того, несколько раз выезжала в РоSSию для согласования и координации дальнейших действий.

"К совершению преступления подозреваемая готовилась заранее - нашла лицо, которое на основе тротиловой шашки изготовило самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением с помощью мобильного телефона", - сказано в сообщении прокуратуры.

В настоящее время женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 (покушение на совершение террористического акта) Уголовного кодекса. Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове возле метро Киевская правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в двойном убийстве: мужчина убил супругов и ранил их 12-летнюю дочь из-за долгов.


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