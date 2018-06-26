Суд взял под стражу харьковчанку, готовившую взрыв памятника УПА
Срок меры пресечения не указан.
Киевский районный суд Харькова взял под стражу 44-летнюю жительницу Харькова, подозреваемую в попытке подрыва памятного знака воинам Украинской повстанческой армии в Молодежном парке Харькова.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
По данным следствия, женщина еще в начале текущего года была завербована представителями РоSSийской Федерации. Установлено, что она постоянно получала "задания по дестабилизации общественно-политической ситуации в Харьковской области", а кроме того, несколько раз выезжала в РоSSию для согласования и координации дальнейших действий.
"К совершению преступления подозреваемая готовилась заранее - нашла лицо, которое на основе тротиловой шашки изготовило самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением с помощью мобильного телефона", - сказано в сообщении прокуратуры.
В настоящее время женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 (покушение на совершение террористического акта) Уголовного кодекса. Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Харькове возле метро Киевская правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в двойном убийстве: мужчина убил супругов и ранил их 12-летнюю дочь из-за долгов.
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