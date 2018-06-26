УГКЦ осудила погромы ромских таборов

"Такого типа действия идут на пользу врагам Украины".

УГКЦ осудила погромы ромских таборов
Фото: ugcc.tv

Украинская греко-католическая церковь осудила погромы ромских таборов, которые произошли в Киеве, Тернополе и Львове в последние несколько месяцев.

"Такого типа действия, кем бы они ни были совершены и какими бы лозунгами эти преступники себя не прикрывали, недостойны европейского народа, дискредитируют независимое Украинское государство, а следовательно являются делом, которое идет на пользу врагам Украины. Каждый житель нашей страны, независимо от своей национальной, этнической, религиозной принадлежности, должен чувствовать себя достойным и полноценным гражданином своего государства, а государственная власть должна защищать его права и свободы, прежде всего - право на жизнь, здоровье и свободное развитие", - говорится в заявлении предстоятеля УГКЦ Святослава.

Святослав призвал государственные органы прозрачно и непредвзято провести следственные действия и установить имена преступников, которые виновны в погроме ромских таборов.

"Призываем граждан Украины решительно выступить против такого типа поведения, которое не имеет ничего общего ни с христианскими, ни с общечеловеческими правилами и нормами", - говорится в заявлении.

Напомним, вечером 23 июня во Львове во время нападения на табор ромов убили человека и ранили еще четверых. За нападением стоит неонацистская неформальная организация "Трезвая и злая молодежь".

В апреле-июне произошло еще минимум три нападения на ромские временные поселения, за которыми стояли праворадикалы из "С14" и "Национальных дружин".


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