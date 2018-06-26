Москалькова встретилась с моряками судна "Норд" в Киеве

РоSSийский омбудсмен заявила, что семьи задержанных "испытывают душевные страдания без родных".

Уполномоченный по правам человека в РоSSии Татьяна Москалькова встретилась с задержанными в Украине моряками судна "Норд".

Об этом сообщается на сайте роSSийского омбудсмена.

"Татьяна Москалькова поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказанно не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках: их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают душевные страдания без родных", - говорится в сообщении.

Фото: ombudsmanrf.org

По результатам встречи Москалькова планирует обратиться к руководству компетентных органов Украины с просьбой об освобождении моряков и их скорейшем возвращении на родину. В ходе поездки в Украину она также планирует посетить крымского дезертира Максима Одинцова, который находится в СИЗО Киева.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РоSSии в Азовском море. В ходе проверки было установлено, что судно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме того, члены экипажа нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые "паспорта граждан РФ ", выданные в Керчи.

Позже суд арестовал задержанное судно. Также был задержан капитан судна, но вскоре отпущен под залог. Остальные члены экипажа пытались покинуть территорию Украины с помощью роSSийских дипломатов, но украинские пограничники их не пустили. Однако, 19 апреля два члена экипажа судна все же прибыли в Крым.

19 июня суд вернул экипажу роSSийские паспорта. Адвокат моряков отметил, что его подзащитные не могут покинуть Украину, потому что нет окончательного решения суда.

Как сообщалось, украинский и роSSийский уполномоченный по правам человека договаривались посетить на территориях обеих стран по 34 заключенных. Поездки омбудсменов по тюрьмам - результат договоренности между РФ и Украиной, достигнутый по итогам телефонного разговора Петра Порошенко и Владимира Путина 9 июня.

Украинского омбудсмена Людмилу Денисову, которая с 15 июня находилась в РФ не пустили ни к одному украинскому политзаключенному, в том числе - к крымчанину Владимиру Балуху, который голодает с марта и потерял в весе более 30 кг.

Ей также отказали в общении с политзаключенным режиссером Олегом Сенцовым посредством видеосвязи.