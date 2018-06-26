В Украину не пустили роSSийского "журналиста" Примакова

Ему также на пять лет запретили въезд в страну.

Пограничники не пустили в Украину роSSийского журналиста, телеведущего, советника спикера Госдумы РФ , главу комиссии Общественной палаты РФ по вопросам СМИ Евгения Примакова.

Об этом сообщил сам Примаков в Фейсбуке.

Ему также запретили въезд в страну сроком на пять лет.

"Меня не пустили в Украину. Сказали, что я представляю угрозу для безопасности Украины, и объявили о том, что мне запрещен въезд туда на пять лет. Конкретную причину не объясняют", - написал Примаков.

Он сообщил, что собирался посетить конференцию ОБСЕ , при этом отметил, что украинские пограничники обращались с ним вежливо, "без угроз".

"Ехал я сюда на экспертную конференцию ОБСЕ по свободе прессы, при этом ОБСЕ по телефону подтверждала моё участие. Но украинским коллегами это совсем было не в радость... И вот меня завернули на погранконтроле, отвели в комнатку, где вежливо рассказали, что я угроза национальной безопасности. По-русски, к слову. Я подписал бумагу, что мне это всё рассказали (проверив сперва не должен ли я теперь почку или ещё какое-то там сотрудничество, но всё вроде было правильно), потом два военнослужащих отвели меня в зал ожидания и обещали вернуть паспорт перед самолётом, он будет вечером", - добавил Примаков.