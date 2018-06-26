Порошенко пригласили на заседание Североатлантического совета НАТО

Президент Украины также примет участие во встрече участников миротворческой миссии в Афганистане.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Петра Порошенко принять участие в заседании Североатлантического совета НАТО на уровне глав государств и правительств, а также во встрече высокого уровня участников и партнеров миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

Порошенко и Столтенберг во вторник провели телефонный разговор, на котором обсуждалась подготовка Украины к мероприятиям в рамках саммита НАТО в июльском саммите.

Они также говорили о развитии событий на Донбассе и освобождении украинских заложников, которых РоSSия держит в тюрьмах на своей территории и в оккупированных регионах.

"Петр Порошенко сообщил генеральному секретарю о развитии событий на Донбассе и подчеркнул важность размещения на оккупированной части Донбасса многонациональных миротворческих сил под мандатом ООН . Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает реализацию курса евроатлантической интеграции и реформирования сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО и с привлечением практической помощи Альянса", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении заблокировать участие Порошенко в саммите НАТО из-за украинского закона об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинств. Порошенко отвечал, что не собирается отменять поездку

22 июня после заседания венгерско-украинской межправительственной рабочей группы Сийярто заявил, что Венгрия больше не будет блокировать участие Украины в июльском саммите НАТО, но блокирование политических встреч комиссии Украина-НАТО остается в силе.