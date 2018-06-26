Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда
Президент одобрил запуск нового суда.
Президент Петр Порошенко во вторник, 26 июня, подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.
Свою подпись под документом, который запускает создание нового суда, президент поставил во время встречи с выпускниками Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
"Фактически, кроме заключительных положений, закон состоит всего из двух статей. Статья 1 - образовать Высший антикоррупционный суд. Статья 2 - местонахождение, территориальная юрисдикция и статус определяется законом о Высшем антикоррупционном суде", - заявил он студентам под аплодисменты.
Суд будет работать в Киеве. Кабинет министров должен обеспечить финансирование необходимых для создания суда мероприятий.
Напомним, с 14 июня в Украине начал действовать закон "О Высшем антикоррупционном суде". Но этот документ не создает сам суд, он только определяет особенности избрания специализированных судей и формирование суда. Для фактического создания антикоррупционного суда президент должен был подать, а Верховная Рада принять еще один законопроект "Об образовании Высшего антикоррупционного суда".
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Политика
26.06.2018 08:03