?Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда

Президент одобрил запуск нового суда.

Президент Петр Порошенко во вторник, 26 июня, подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

Свою подпись под документом, который запускает создание нового суда, президент поставил во время встречи с выпускниками Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

"Фактически, кроме заключительных положений, закон состоит всего из двух статей. Статья 1 - образовать Высший антикоррупционный суд. Статья 2 - местонахождение, территориальная юрисдикция и статус определяется законом о Высшем антикоррупционном суде", - заявил он студентам под аплодисменты.

Суд будет работать в Киеве . Кабинет министров должен обеспечить финансирование необходимых для создания суда мероприятий.

Напомним, с 14 июня в Украине начал действовать закон "О Высшем антикоррупционном суде". Но этот документ не создает сам суд, он только определяет особенности избрания специализированных судей и формирование суда. Для фактического создания антикоррупционного суда президент должен был подать, а Верховная Рада принять еще один законопроект "Об образовании Высшего антикоррупционного суда".