Москалькова заявила, что "не видит смертельной опасности" в голодовке Сенцова

РоSSийский омбудсмен заявила, что посетит политзаключенного вместе по приезду из Киева.

Уполномоченный по правам человека в РоSSийской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что украинский режиссер Олег Сенцов отказался от предложения пройти осмотр у врачей, которых выберут адвокат и родственники.

Об этом она заявила после прибытия в Киев , передает "112 Украина".

"Мы предложили, я обратилась к руководителю пенитенциарной системы с тем, чтобы ему провели консилиум с теми врачами, которых предложит адвокат или родственники, чтобы им доверяли. Он сказал, что он вообще не хочет встречаться ни с какими врачами, что он крепкий, что не дождутся и он будет отстаивать свою позицию до конца", - сказала Москалькова.

Также она заявила, что Сенцов "встает и разговаривает".

"Я не вижу смертельной опасности, но меня не может не беспокоить, что 40 дней голодовки - это очень длительный срок", - добавила роSSийский омбудсмен.

Она также утверждает, что каждый день получает подробную информацию о состоянии здоровья Сенцова от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком округе Анатолия Сака. Также Москалькова сообщила, что планирует сама посетить Сенцова, как только вернется из Киева , и при наличии разрешения поедет к нему вместе с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

"Я по возвращению из Киева обязательно сама поеду его навестить. Если будет разрешение на посещение вместе с Людмилой Денисовой, то поеду вместе с ней," - отметила Москалькова.

Напомним, украинский и роSSийский уполномоченный по правам человека договаривались посетить на территориях обеих стран по 34 заключенных. Поездки омбудсменов по тюрьмам - результат договоренности между РФ и Украиной, достигнутый по итогам телефонного разговора Петра Порошенко и Владимира Путина 9 июня.