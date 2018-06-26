В больнице Днепра умер раненый снайпером 20-летний украинский военный

Боец был ранен 19 июня и умер, не приходя в сознание.

В областной больнице имени Мечникова в Днепре умер раненый украинский военнослужащий , уроженец Тростянца, Руслан Баглыка.

Об этом сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в Фейсбуке.

"Баглык Руслан Евгеньевич, 20 лет, житель Сумской области, город Тростянец... Руслан ушел, не приходя в сознание, рядом был отец. Врачи боролись до последней минуты", - написала она.

По ее словам, военный получил тяжелое ранение от пули снайпера 19 июня.

Напомним, 1 июня в Днепре умер военнослужащий, спасший на Донбассе свою дочь.