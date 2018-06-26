Гройсман сегодня посетит Данию
Премьер-министр примет участие в конференции по вопросам реформ в Украине.
Премьер-министр Украины Владимир Гройман сегодня с рабочим визитом посетит Данию.
Об этом сообщается на сайте правительства.
"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отбывает с рабочим визитом в Королевство Дания. В течение суток глава правительства проведет двусторонние переговоры с главой правительства Дании Ларсом Люкке Расмуссеном, встретится с руководителями ведущих датских компаний, проведет ряд переговоров в Министерстве иностранных дел Королевства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основным событием визита станет Вторая международная конференция по вопросам реформ в Украине.
Напомним, в апреле посол Франции Изабель Дюмон заявила, что в Украине существует риск отката реформ
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