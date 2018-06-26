За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий

Боевики 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ.

За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Вечером роSSийские оккупационные войска активизировали боевые действия, применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.

Всего за сутки зафиксировано 24 обстрела со стороны боевиков, четыре из которых - с запрещенного минскими договоренностями вооружения. Отмечается, что подразделения ООС вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

На Луганском направлении "горячее" всего было в районе Крымского. Здесь боевики использовали 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также обстрелы зафиксированы у населенных пунктов Луганское и Золотое.

На Донецком направлении боевики обстреливали защитников Авдеевки и Крутой Балки из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Под прицельным огнем находились также защитники Марьинки, Каменки и Верхнеторецкого.

На Мариупольском направлении роSSийские наемники применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также боевики обстреливали позиции ВСУ позиции в районе Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Старогнатовки.

В результате активных боевых действий один военнослужащий получил ранения.

В течение текущих суток боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ - на Луганском направлении в районе Золотого, а также возле Лебединского, на Мариупольском направлении.

Напомним, ранее пьяные наемники РФ заставили миссию ОБСЕ ехать по заминированной дороге.


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