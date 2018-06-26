РоSSийский омбудсмен Москалькова прибыла в Киев

Она планирует посетить военнослужащего Одинцова и членов экипажа судна "Норд".

РоSSийский омбудсмен Москалькова прибыла в Киев
Татьяна Москалькова
Фото: ombudsmanrf.org

Уполномоченный по правам человека в РоSSийской Федерации Татьяна Москалькова во вторник прибыла в Киев.

Об этом сообщает роSSийское информагентство ТАСС.

Москалькова планирует посетить осужденного за дезертирство военнослужащего Максима Одинцова, а также встретиться с членами экипажа роSSийского судна "Норд", задержанного в Азовском море в марте.

"Наш МИД направил ноту с просьбой о посещению мною в СИЗО роSSийского гражданина. Я посетила ранее в Омске осужденного Дмитрия Штыбликова, Денисова тоже была приглашена, но она опоздала на самолет и по погодным условиям не успела. Я надеюсь, по зеркальным возможностям, смогу посетить роSSийского гражданина. Но пока я не получила четкого ответа, что буду допущена к нему. Но из ответа Людмилы Денисовой, понятно, что она ходатайствует и не против", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о ее возможной встрече с россиянином Одинцовым.

"Потом, - добавила роSSийский омбудсмен, - я хотела бы встретиться с моряками с судна "Норд", нужно выяснить, в чем там дело".

Москалькова также заявила, что будет просить украинские власти отпустить рыбаков домой.

Напомним, украинский и роSSийский уполномоченный по правам человека договаривались посетить на территориях обеих стран по 34 заключенных. Поездки омбудсменов по тюрьмам - результат договоренности между РФ и Украиной, достигнутый по итогам телефонного разговора Петра Порошенко и Владимира Путина 9 июня.

При этом, Денисову, которая с 15 июня находилась в РФ не пустили ни к одному украинскому политзаключенному, в том числе - к крымчанину Владимиру Балуху, который голодает с марта и потерял в весе более 30 кг. Ей также отказали в общении с политзаключенным режиссером Олегом Сенцовым посредством видеосвязи.


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