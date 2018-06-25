В Минобразования назвали главные новшества вступительной кампании-2018

Вступительная кампания в Украине начнется 2 июля.

В Минобразования назвали главные новшества вступительной кампании-2018
Фото: Владислав Мусиенко

В Министерстве образования рассказали о главных нововведениях вступительной кампании 2018 года, сообщает пресс-служба министерства.

"В основном новшества направлены на совершенствование или отшлифовку тех нововведений, которые мы внедрили в прошлом году", - отметила министр образования Лилия Гриневич.

1. Для специальностей унифицированы обязательные предметы ВНО

Так, если в предыдущие годы вузы сами выбирали, по каким предметами зачислять в заведение, то в этом году все унифицировано под каждую конкретную специальность. То есть уже не может быть так, что для вступления на "Журналистику" в вуз в Киеве нужно один перечень результатов ВНО, а для вуза в Николаеве - другой.

Такая новация нужна для того, чтобы облегчить поступающему сознательный выбор того, по каким предметам он составляет ВНО, в зависимости от специальности, на которую он стремится вступить.

"Условиями приема определен перечень конкурсных предметов в формате "Украинский язык и литература" - обязательный для всех абитуриентов, второй предмет - фиксированный, третий предмет - поступающий выбирает из двух альтернативных. Это не касается небюджетных конкурсных предложений, для которых перечень конкурсных предметов определили вузы", - пояснила министр.

2. Будут зачисляться сертификаты ВНО 2016, 2017 и 2018 годов (с иностранных языков - только 2018)

"Последние годы Украинский центр оценивания качества образования составляет тесты таким образом, чтобы они были сравнимы между собой. Это позволило нам в нынешней вступительной кампании засчитывать результаты сразу трех лет - 2016, 2017, 2018. Исключением будет лишь ВНО по иностранному языку, поскольку в этом году формат теста был изменен - к нему добавлено аудирование", - сообщила Гриневич.

3. Региональный, сельский и отраслевой коэффициенты изменены по результатам вступительной кампании-2017

Конкурсный балл будет рассчитываться традиционно, по формуле. Механизм коэффициентов работает таким образом, что он умножается на общий результат абитуриента. Так, коэффициенты установлены следующим образом:

- региональный коэффициент: для вузов Киева составит 1 (то есть в случае вступления в заведения столицы абитуриент не будет получать никаких дополнительных баллов); для вузов в Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях, перемещенных высших учебных заведений - 1,04; в других случаях - 1,02;

- сельский коэффициент (для абитуриентов, которые зарегистрированы в селах не менее двух лет до дня завершения подачи заявлений о вступлении и которые в год поступления получили полное общее среднее образование в школах, находящихся на территории сел): увеличен для поступающих на аграрные специальности - для них он составит 1,05; на другие специальности равен 1,02;

- отраслевой коэффициент (для специальностей, которым предоставляется особая поддержка) составляет 1,02 и, в отличие от 2017 года, будет распространяться также на заявления со второй приоритетности.

4. Уменьшено количество заявлений, которые абитуриент может подавать для участия в конкурсе на бюджетное место - с 9 заявлений на 4 специальности в 2017-м, до 7 заявлений на 4 специальности в 2018 году.

"Мы это сделали для того, чтобы поступающие сознательно относились к своему выбору. Опыт 2017 года показывает, что поступающие часто отказываются от бюджетного места, которое получили за 9 приоритетом, и выбирают контракт ", - разъяснила министр.

5. Установлено минимальное количество баллов - 150 - со второго и третьего конкурсных предметов для поступления на 3 медицинские специальности: "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия"

"Это было очень конкретное требование Министерства здравоохранения, ответственное за все медицинские вузы. Это новшество хотели ввести еще в прошлом году, но объявили о нем поздно, и поступающие не имели возможности учитывать это требование при планировании того, какие ВНО сдавать и какие специальности выбирать", - отметила Гриневич.

6. Вместо творческих конкурсов на некоторые педагогические специальности, журналистику и отдельные специализации дизайна введены творческие зачеты

Фундаментальное отличие заключается в том, что творческий зачет это, по сути, допуск к конкурсу. То есть человек получает "зачтено" или "не зачтено", а дальше конкурс проходит среди допущенных лиц, но по результатам исключительно внешнего независимого оценивания.

"Это помогает избежать ряда злоупотреблений, а также снять лишнюю нагрузку с поступающих и вузов, ведь творческие зачеты можно проводить непосредственно во время вступительной кампании, когда все находятся напряженном состоянии, а и в течение полугода до нее", - объяснила министр.

Напомним, в прошлом году Кабинет министров уменьшил госзаказ в вузах на 17%.


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