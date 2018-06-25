Генсек Совета Европы попросил Путина помиловать Олега Сенцова

Украинский режиссер голодает в роSSийской колонии 43-й день.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу президенту РоSSии Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в роSSийской тюрьме и голодает уже 43-й день (по состоянию на 25-е июня)

Как руководитель СЕ, генсек вправе это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека, отмечает Голос Америки."Документ был отправлен, ждем официального подтверждения дипломатическими каналами РоSSии", - подтвердили Голосу Америки в пресс-службе Совета Европы.

20 июня Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом РоSSии Владимиром Путиным, министром иностранных дел РоSSии Сергеем Лавровым и роSSийским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Россией

Олег Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Его и Александра Кольченко, который получил 10 лет колонии, задержали в мае 2014 года в аннексированномКрыму и обвинили в создании на территории полуострова террористического сообщества. 14 мая Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он начал получать в колонии поддерживающую терапию.

Напомним, ранее Сенцов отказался просить Путина о помиловании.