Ольга Герасимьюк уходит с Нацсовета по ТВ

Отставка связана с "невозможностью работать прозрачно".

Первый заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк подала заявление об отставке, сообщает "Детектор медиа".

25 июня Герасимьюк подала главе Нацсовета Юрий Артеменко заявление об отставке "из-за невозможности работать прозрачно", пояснила она.

Ольга Герасимьюк предоставила изданию копию заявления.

"На мой взгляд в органе (Нацсовете, - ред.) созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия. Сложилась негативная морально-нравственная атмосфера, что делает невозможным прозрачное, коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы в государстве. Работа независимого регулятора заметно политизирована", - говорится в документе.

По словам Герасимьюк, "стало возможным распространение из Национального совета официальным путем искаженной и сманипулированной информации, которая носит клеветнический характер... под угрозу ставится сама суть свободы слова".

Замглавы Нацсовета подчеркивает, что поднимала эти вопросы в течение 4 лет работы, но ситуация только обострилась.

Фото: detector.media

25 июня Герасимьюк подала главе Нацсовета Юрий Артеменко заявление об отставке "из-за невозможности работать прозрачно", пояснила она.

Главе Нацсовета Юрий Артеменко в комментарии изданию заявил, что по закону решение об отставке должен принять Национальный совет на своем заседании.

Ольга Герасимьюк была избрана членом Нацсовета по квоте Верховной Рады 4 июля 2014 года. В регуляторном органе она занимается общественным вещанием, защитой и развитием национального аудиовизуального продукта, языковой политикой, правами детей и специальных категорий зрителей и слушателей, общественным советом, иновещанием, связями с Верховной Радой, СНБО и силовым блоком, МИД , журналистскими и общественными организациями, а также международными связями.

Нацсовет больше месяца не может провести заседание из-за отсутствия кворума. Камнем преткновения стало рассмотрение ряда вопросов: результаты внеплановых проверок телеканалов "Интер" и "1+1" по показу советских фильмов с участием лиц из "черного списка" Минкульта и назначение проверки канала СТБ по тому же поводу; продление лицензий на цифровое эфирное вещание в мультиплексах "Зеонбуда" общенациональных цифровых телеканалов; согласование проекта распоряжения Кабмина относительно сроков отключения аналогового телевидения.