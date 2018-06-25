Ольга Герасимьюк уходит с Нацсовета по ТВ
Отставка связана с "невозможностью работать прозрачно".
Первый заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк подала заявление об отставке, сообщает "Детектор медиа".
25 июня Герасимьюк подала главе Нацсовета Юрий Артеменко заявление об отставке "из-за невозможности работать прозрачно", пояснила она.
Ольга Герасимьюк предоставила изданию копию заявления.
"На мой взгляд в органе (Нацсовете, - ред.) созданы неприемлемые для независимой регуляторной деятельности условия. Сложилась негативная морально-нравственная атмосфера, что делает невозможным прозрачное, коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали развитию и укреплению информационной сферы в государстве. Работа независимого регулятора заметно политизирована", - говорится в документе.
По словам Герасимьюк, "стало возможным распространение из Национального совета официальным путем искаженной и сманипулированной информации, которая носит клеветнический характер... под угрозу ставится сама суть свободы слова".
Замглавы Нацсовета подчеркивает, что поднимала эти вопросы в течение 4 лет работы, но ситуация только обострилась.
25 июня Герасимьюк подала главе Нацсовета Юрий Артеменко заявление об отставке "из-за невозможности работать прозрачно", пояснила она.
Главе Нацсовета Юрий Артеменко в комментарии изданию заявил, что по закону решение об отставке должен принять Национальный совет на своем заседании.
Ольга Герасимьюк была избрана членом Нацсовета по квоте Верховной Рады 4 июля 2014 года. В регуляторном органе она занимается общественным вещанием, защитой и развитием национального аудиовизуального продукта, языковой политикой, правами детей и специальных категорий зрителей и слушателей, общественным советом, иновещанием, связями с Верховной Радой, СНБО и силовым блоком, МИД , журналистскими и общественными организациями, а также международными связями.
Нацсовет больше месяца не может провести заседание из-за отсутствия кворума. Камнем преткновения стало рассмотрение ряда вопросов: результаты внеплановых проверок телеканалов "Интер" и "1+1" по показу советских фильмов с участием лиц из "черного списка" Минкульта и назначение проверки канала СТБ по тому же поводу; продление лицензий на цифровое эфирное вещание в мультиплексах "Зеонбуда" общенациональных цифровых телеканалов; согласование проекта распоряжения Кабмина относительно сроков отключения аналогового телевидения.
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