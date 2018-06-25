Гнап заявил, что идет в политику

"Пора выбрасывать дерьмо из власти".

Гнап заявил, что идет в политику
Фото: 1tv.com.ua

Украинский журналист и общественный деятель Дмитрий Гнап заявил о решении идти в политику.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Принял решение оставить журналистику. И идти в политику. Я могу сделать еще тысячу журналистских расследований. Разоблачить еще две тысячи коррупционеров. Но вижу, как год за годом они все спокойнее себя чувствуют. И нагло смеются тебе в лицо, зная, что даже потеряв должность, устроят туда своего кума, за которого так же будут воровать наши налоги и наше общее имущество", - написал Гнап.

По его словам, "пора выбрасывать дерьмо из власти". О том, "как же не стать дерьмом, где брать деньги, и что делать, чтобы действительно изменить страну", Гнап пообещал рассказать на своей странице в фейсбуке.

Журналист подчеркнул, что его решение не спонтанное: "Есть много чего рассказать, о чем посоветоваться. И о чем вас расспросить. И главное: наконец сделать вместе то, ради чего те, кого нет с нами, отдали свою жизнь", - добавил он.

Дмитрию Гнапу 40 лет. Он окончил философский факультет Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Работал корреспондентом, редактором, ведущим новостей на каналах СТБ, Первый национальный, UBC.С 2001 года по 2007-й - в политическом блоке (впоследствии партии) "Наша Украина". С 2008 года - председатель общественной инициативы "Комитет прямого действия".

В 2012 году основал агентство журналистских расследований "Слидство.инфо". С 2013 года - руководитель проекта "Слидство.инфо" на "Общественном ТВ".


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