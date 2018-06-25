Суд продлил арест Рубана
Подозреваемый останется под стражей как минимум до 23 августа.
Шевченковский районный суд Киева продлил до 23 августа арест главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов и незаконном хранении оружия.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"По результатам рассмотрения ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Рубана В. В. - подозреваемого по ч.1 ст.14 ч.3 ст.258 ч.1 ст.263 УК Украины, указанное ходатайство удовлетворено. Мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Рубана В. В. продлена до 23 августа 2018 года, без определения размера залога", - говорится в сообщении на странице суда в Facebook.
Напомним, Рубана вместе с нардепом Надеждой Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата власти.
Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО с большим грузом оружия и боеприпасов.
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Политика
25.06.2018 22:14