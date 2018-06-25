Ультраправая организация сообщила о еще одном нападении на табор ромов

Представители "Немезиды" написали о поджоге лагере в Киеве на Академгородке.

В Киеве , возле станции метро "Академгородок", представители ультраправой организации "Немезида" напали на лагерь ромов. Об этом сообщается в Telegram-канале организации, передает УНН.

На данный момент реакции правоохранительных органов на эту информацию нет.

В сообщении говорится, что на месте лагеря якобы "была свалка и наркопритон".

"Чтобы хоть как-то изменить ситуацию, мы решили устроить цыганам предупредительный визит, во время которого "угостили" их взрывчатыми и горячими подарками", - говорится в сообщении организации.

Радикалы подожгли несколько палаток и распылили по лагерю газ.

Напомним, сегодня Пустомытовский райсуд Львовской области начал избирать меру пресечения подозреваемым в нападении на лагерь цыган в Львове. Накануне в результате нападения на лагерь ромов в Львове четыре человека получили ножевые ранения, один пострадавший погиб.