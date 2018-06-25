Президент назначил нового замглавы Службы внешней разведки
Указ о назначении Сергея Трегубенко опубликован на сайте главы государства.
Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Трегубенко заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.
Об этом говорится в указе президента №184/2018 от 25 июня.
"Назначить Трегубенко Сергея Семеновича заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа.
Напомним, в пятницу, 22 июня, Порошенко назначил генерала Службы безопасности Украины Александра Куця на должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации.
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