Президент назначил нового замглавы Службы внешней разведки

Указ о назначении Сергея Трегубенко опубликован на сайте главы государства.

Президент назначил нового замглавы Службы внешней разведки
Петр Порошенко
Фото: Пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко назначил Сергея Трегубенко заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.

Об этом говорится в указе президента №184/2018 от 25 июня.

"Назначить Трегубенко Сергея Семеновича заместителем председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в тексте указа.

Напомним, в пятницу, 22 июня, Порошенко назначил генерала Службы безопасности Украины Александра Куця на должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации.


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