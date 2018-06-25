Генпрокуратура сообщила о подозрении сообщнику Павла Лазаренко

Речь идет о хищении 16 млн долларов.

Генпрокуратура сообщила о подозрении сообщнику Павла Лазаренко
Фото: www.segodnya.ua

Генпрокуратура сообщила о подозрении в отмывании денег сообщнику бывшего премьер-министра Павла Лазаренко. Об этом заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин в интервью агентству "Укринформ".

"Мы ведем расследование сообщников Лазаренко, причастных к хищению государственных средств. 22 июня мы проводили обыски и объявили о подозрении в отмывании средств, полученных преступным путем, одному из ближайших соратников Лазаренко, который легкомысленно рассчитывал, что украинские правоохранители забыли о 16 млн долларов на его счетах в Швейцарии", - сказал Енин.

По словам чиновника, ранее этот человек уже проходил в рамках уголовного производства по хищению государственной собственности в особо крупных размерах, однако, был освобожден от уголовной ответственности по нереабилитирующим обстоятельствам, поскольку истек срок давности.

Как стало известно Укринформу из собственных источников, о подозрении сообщено бывшему первому заместителю председателя правления ГАК "Хлеб Украины" Андрею Миханиву.

Напомним, Павел Лазаренко бежал из Украины в 1999 году в США, где безуспешно добивался убежища и был осужден более чем на восемь лет лишения свободы. Также ему назначили крупный штраф и конфискацию имущества по обвинениям, связанным с отмыванием средств.

В 2012 году он вышел на свободу по истечении срока и получил право на проживание в США, где и живет с семьей - второй женой, своей бывшей переводчицей на судах в США, и тремя детьми.


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