Под Псковом нашли новые могилы роSSийских военных, погибших на Донбассе - росСМИ
На кладбище под Псковом, где похоронены роSSийские десантники, предположительно погибшие в боях на востоке Украины, появились новые могилы.
Об этом сообщает
Новые могилы десантников нашли на Крестовском кладбище во Пскове и на некрополе Выбуты в 30 минутах езды от города.
«Новая газета» называет имена и фамилии. Николай Григоров, погиб 6 марта этого года. Поверх фотографии голубой берет. У могилы венки с гербами, звёздами и чёрными лентами. Надпись на одной говорит, что Григоров героически погиб в авиакатастрофе, в тот день в Сирии разбился грузовой самолёт над роSSийской базой Хмеймим. Почти 40 человек погибли.
Среди новых могил есть совсем свежие, с временными табличками, отмечает газета. На фото — люди в камуфляже, с символикой десанта: Всеволод Смирнов, Владимир Стеценко и другие.
Издание также пишет, что на безымянных могилах десантников, захороненных неподалёку от Пскова в 14, появились обелиски и стелы из чёрного гранита с именами, датами, портретами в полный рост и символикой десанта.
Самый высокий памятник — на могиле Леонида Кичаткина. Во псковской Военно-мемориальной компании газете рассказали, что монумент оплатило Минобороны. Участие военного ведомства косвенно может подтвердить, что Кичаткина своим спустя несколько лет признали, пишет «Новая газета».
Рядом — могила десантника Александра Осипова – ему было 20 лет — и гранитный памятник с портретом. «В каких боевых действиях, кроме Донбасса, мальчик мог участвовать, чтобы его семья получила от Минобороны компенсацию? – задаётся вопросом газета.
Минобороны РФ ранее неоднократно опровергало информацию об участии псковских десантников в боях на Донбассе. В 2014 году депутат псковского парламента Лев Шлосберг расследовал гибель военных. Он заявил «Новой газете», что о тех, кто погибал в Донбассе в последние годы, люди могут ничего не узнать, а семьи не получат компенсации от Минобороны РФ.
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25.06.2018 20:17