Кабмин назначил Булатова на должность замглавы Госрезерва
Бывший министр молодежи и спорта выиграл конкурс на эту должность.
Дмитрий Булатов, занимавший в 2014 году пост министра молодежи и спорта, назначен заместителем главы Государственного агентства резерва (Госрезерва) по итогам конкурса на занятие этой вакантной должности.
Соответствующее распоряжение оформлено распоряжением Кабинета министров №439, сообщает "Интерфакс-Украина".
Согласно документу, Булатов назначен на срок пять лет с испытательным сроком в три месяца.
"По результатам конкурса на занятие вакантной должности заместителя главы Государственного агентства резерва Украины определен победителем Булатов Дмитрий Сергеевич", - указано в сообщении Национального агентства по вопросам государственной службы по результатам конкурса.
Конкурсная комиссия определила победителем на должность руководителя аппарата Фонда государственного имущества Елену Спирину, а на должность руководителя секретариата уполномоченного Верховной Рады – Людмилу Левшу.
Напомним, Дмитрий Булатов был одним из лидеров Автомайдана, после увольнения с должности министра в мае 2015 Булатов был мобилизован и ушел воевать на Донбасс, в 2016 году демобилизовался.
Госрезерву принадлежат более 30 предприятий, работающих в сфере приема/хранения/переработки зерна, складские и холодильные помещения, а также объекты хранения нефтепродуктов.
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