Минздрав: Украина находится на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом

Почти каждый четвертый случай туберкулеза в Украине - мультирезистентный.

В настоящее время Украина находится на втором месте по заболеваемости туберкулезом.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Фейсбуке.

"Эпидемия туберкулеза в Украине является серьезной проблемой для системы здравоохранения страны. Сейчас Украина на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом (из расчета количества больных 100 тыс. человек)", - написала она.

По ее словам, почти каждый четвертый случай туберкулеза в Украине - это мультирезистентный туберкулез (МРТБ), то есть такой, что не поддается лечению.

По словам Супрун, в Украине за последние пять лет были разработаны и протестированы различные модели оказания амбулаторной помощи больным туберкулезом, однако еще нужно много работы, чтобы эти модели заработали полноценно.

"Дополнительные знания о болезни - один из эффективных путей борьбы с ней. На платформе дистанционного обучения Центр общественного здоровья Минздрава открыт новый учебный онлайн-курс: "Инфекционный контроль за туберкулезом для работников первичной медико-санитарной помощи". Этот курс является частью программы повышения квалификации для работников первички, однако участие могут принять все желающие. В курсе запланированы видеолекции, рекомендации по учебной литературы и много полезных ссылок", - добавила Супрун.

Напомним, согласно статистическим данным за 2016 год, уровень заболеваемости туберкулезом и смертности от туберкулеза понемногу начал снижаться.