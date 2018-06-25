Полиция продлила расследование по делу депутата Найема

Расследование продлится до 30 июля.

Полиция продлила расследование по делу депутата Найема
Фото: facebook.com/MasiNayyem

Полиция продлила расследование по делу об избиении депутата Верховной Рады Мустафы Найема до 30 июля. Об этом сообщил брат Найема Маси на своей странице в Фейсбуке.

"По ходатайству следователя ГУ НП, срок предварительного расследования был продлен на один месяц (напомню, что 30 июня истекает два месяца со дня инцидента) до 30 июля 2018 года", - написал он.

В связи с этим прокуратура Киева подала в Шевченковский районный суд Киева ходатайство о продлении срока меры пресечения трем подозреваемым по этому делу.

В понедельник будет рассмотрение вышеуказанных ходатайств в отношении гражданина РоSSии Магомеда-Салиха Саитова и еще одного подозреваемого.

Напомним, Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Шевченковского районного суда, который избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для Магомеда-Салиха Саитова, подозреваемого в нападении на Найема в центре Киева.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Венгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТОВенгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТО
Заместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии ХарьковаЗаместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии Харькова
В Харькове СБУ задержала женщину во время закладки взрывчатки под памятником УПАВ Харькове СБУ задержала женщину во время закладки взрывчатки под памятником УПА
В Черновицкой области группа неизвестных атаковала украинский пограничный отрядВ Черновицкой области группа неизвестных атаковала украинский пограничный отряд
Экс-"замминистра" спорта Крыма арестован на два месяцаЭкс-"замминистра" спорта Крыма арестован на два месяца
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция задержала сбежавшего из "ЛНР" после пыток мужчину, который 20 лет скрывался от следствияПолиция задержала сбежавшего из "ЛНР" после пыток мужчину, который 20 лет скрывался от следствия
Кандидатов в присяжные по делу Манафорта расспросят о друзьях в УкраинеКандидатов в присяжные по делу Манафорта расспросят о друзьях в Украине
Двоюродного брата Каськива задержали по делу "Госинвестпроекта"Двоюродного брата Каськива задержали по делу "Госинвестпроекта"
Нацполиция завершила формирование спецподразделения КОРДНацполиция завершила формирование спецподразделения КОРД
Полиция задержала 15 чиновников на взятках общей суммой 786 тыс. гривенПолиция задержала 15 чиновников на взятках общей суммой 786 тыс. гривен
Полиция открыла дело из-за беспорядков возле мэрии ХарьковаПолиция открыла дело из-за беспорядков возле мэрии Харькова
СБУ завершила расследование по делу Ежова и передала материалы в судСБУ завершила расследование по делу Ежова и передала материалы в суд
Заседание по делу Крысина перенесли на 22 июняЗаседание по делу Крысина перенесли на 22 июня
В СБУ показали новые видеодоказательства по делу БабченкоВ СБУ показали новые видеодоказательства по делу Бабченко
Суд в Киеве возобновил расследование в отношении ЗлочевскогоСуд в Киеве возобновил расследование в отношении Злочевского
Последние новости
Подгружаем последние новости