Полиция продлила расследование по делу депутата Найема

Расследование продлится до 30 июля.

Полиция продлила расследование по делу об избиении депутата Верховной Рады Мустафы Найема до 30 июля. Об этом сообщил брат Найема Маси на своей странице в Фейсбуке.

"По ходатайству следователя ГУ НП, срок предварительного расследования был продлен на один месяц (напомню, что 30 июня истекает два месяца со дня инцидента) до 30 июля 2018 года", - написал он.

В связи с этим прокуратура Киева подала в Шевченковский районный суд Киева ходатайство о продлении срока меры пресечения трем подозреваемым по этому делу.

В понедельник будет рассмотрение вышеуказанных ходатайств в отношении гражданина РоSSии Магомеда-Салиха Саитова и еще одного подозреваемого.