В Госдуму фюрера РФ внесен законопроект, упрощающий получение украинцами роSSийского гражданства

Затулин предлагает провести "миграционную амнистию" и упростить бюрократические процедуры.

В Госдуму РоSSии внесен законопроект "О миграционной амнистии" для граждан Украины, которые находятся на территории РоSSии с нарушением миграционного законодательства. Об этом сообщает нижняя палата роSSийского парламента.

Документ внесен первым заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ , евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным.

"Законопроект предусматривает вывод из тени и легализацию находящихся на территории РоSSии временных беженцев из Украины путем "миграционной амнистии": указывается, что гражданин Украины, "просрочивший срок своего пребывания на территории РФ , вправе в течение 180 суток со дня вступления в силу настоящего федерального закона продлить срок своего временного пребывания без выезда с территории РФ ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время граждане Украины могут приезжать в РоSSию на три месяца в течение полугода, затем, чтобы снова въехать на три месяца в РоSSию, они должны выехать в Украину. Таким образом, законопроект разрешает украинцам продлевать свое пребывание в РФ на следующие 90 дней (три месяца) без необходимости выезда в Украину.

Законопроект предлагает разрешить украинцам, которые узаконили свое пребывание в РФ , получить вид на жительство без промежуточной стадии - разрешения на временное проживание. После этого они будут иметь право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, говорится в пояснительной записке. Вид на жительство гражданину Украины предлагается выдавать на три года с правом продления.

Также украинцам предлагается выдавать роSSийское гражданство в упрощенном порядке. При этом от них не потребуется подтверждать свое материальное обеспечение, а также сдавать экзамен по русскому языку. Отказ от гражданства Украины предлагается разрешить оформлять в заявительном порядке.

Напомним, по данным Министерства иностранных дел Украины, несмотря на войну на Донбассе и оккупацию Крыма, в РоSSии находятся около 3 млн украинских граждан.