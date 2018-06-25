Сущенко просит Сенцова прекратить голодовку

Осужденный журналист передал слова поддержки через адвоката.

Сущенко просит Сенцова прекратить голодовку
Фото: Сергей Нужненко

Украинский журналист Роман Сущенко, незаконно осужденный в РоSSии, призывает Олега Сенцова прекратить голодовку. Об этом написал адвокат Сущенко Марк Фейгин на своей странице в Фейсбуке.

"Только что вышел от Романа Сущенко с Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцов, чтобы он берег себя и отказался от голодовки. Банальные слова здесь ни к чему, и так все ясно", - сообщил адвокат.

Сущенко также передал украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой слова поддержки и очень просит всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с политзаключенным.

"От себя добавлю, что история с недопуском Людмилы Денисовой к украинским политзаключенных становится уже совсем неприличной и бессовестной. Кремль, самодовольно наслаждаясь чемпионатом мира, крайне потерял уже стыд, придумывая идиотские поводы для предотвращения Денисовой", - резюмировал Фейгин.

Напомним, роSSийская сторона отказывается предоставить любую информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, в том числе визуальную - никаких фото и видео, а также отказывает в видеосвязи.


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