Экс-боец батальона "Донбасс" рассказал о пытках в плену боевиков

"Есть случаи отрезания голов".

РоSSийские военные и наемники жестоко пытали и расправлялись с украинскими бойцами, попадавшими в плен. Об этом на пресс-конференции с СБУ и МИД рассказал экс-боец батальона «Донбасс» Дмитрий Кулиш, передает «Украинская правда».

«Не все вернулись из плена. Есть случаи отрезания голов тем людям, которые на видео были живы, потом они были обезглавлены. Есть случаи снятия кожи и много еще зверств, которые могут подтвердить те, кто там были», — рассказал он

Мужчина утверждает, что в 2014 году одного из бойцов батальона «Донбасс» таскали привязанным за трос к машине. После этого мужчине вырезали сердце.

В свою очередь глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что есть множество доказательств пыток украинских бойцов, совершенных на территории РоSSии под руководством ФСБ.

«Многих из тех, кто пытал наших бойцов, мы идентифицировали. Некоторых из них мы знаем по позывным. Я убежден, что пройдет время, и мы сможем привлечь их к ответственности», — сказал Грицак.