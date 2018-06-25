СБУ не исключает роSSийский след в нападении на табор ромов во Львове

"Трезвая и злая молодежь" существует в РоSSии уже несколько лет.

Служба безопасности Украины не исключает, что в нападении на табор ромов во Львове может быть роSSийский след.

Об этом на брифинге в понедельник сказал глава СБУ Василий Грицак.

"Я не могу сказать 100 процентов, это не будет корректным, но [за нападением] может стоять РоSSия. РоSSияне постоянно пытаются играть на межнациональных вопросах, так сказать", - заявил он.

Грицак отметил, что организация с названием, похожим на ту, которая напала на табор, была зарегистрирована в РоSSии еще в 2014 году.

Напомним, 23 июня во Львове во время нападения на табор ромов убили человека и ранили еще четверых. Правоохранители неофициально подтвердили, что нападавшие являются членами группировки "Трезвая и злая молодежь". Это незарегистрированная группировка, которая использует символику ультраправой организации Misanthropic Division. Больше о них пока ничего не известно.

По подозрению в нападении на ромский табор задержали девять учеников двух львовских школ.