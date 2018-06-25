Приговор Павлу Грибу могут вынести через 1,5-2 месяца, - адвокат
Предварительное расследование завершено.
Адвокат арестованного в РоSSии 19-летнего украинца Павла Гриба Марина Дубровина прогнозирует, что приговор ему будет вынесен до сентября.
Об этом она сегодня сказала журналистам, передают "Украинские новости".
"Я думаю, что рассмотрение дела займет 1,5-2 месяца", - сказала она.
Рассмотрение начнется 2 июля.
Адвокат подчеркивает отсутствие у роSSийских правоохранителей доказательств вины Гриба.
Напомним, об исчезновении Павла Гриба в конце августа прошлого года сообщил его отец - бывший пограничник, военный капеллан Игорь Гриб. По его словам, 24 августа его сын выехал в белорусский Гомель, где должен был встретиться с девушкой из РоSSии, с которой познакомился в соцсетях. Однако после пересечения границы Беларуси молодой человек пропал. В местной полиции заявили, что Павел Гриб находится в розыске по статье "Террористический акт", а инициатором розыска является управление ФСБ РоSSии по Краснодарскому краю в городе Сочи. Позже стало известно, что парень арестован в Краснодаре.
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