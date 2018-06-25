Новым президентом ПАСЕ стала депутат от Швейцарии Паскье

Лилиан Мори Паскье была единственным кандидатом на эту должность.

Новым президентом ПАСЕ стала депутат от Швейцарии Паскье
Лилиан Мори Паскье
Фото: charter97.org

Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы стала депутат от Швейцарии Лилиан Мори Паскье, которая была единственным кандидатом на эту должность.

Об этом сообщает "Укринформ".

Решение было озвучено без голосования после открытия летней сессии в понедельник в Страсбурге.

"Под моим председательством Ассамблея будет отстаивать свою честь", - отметила новый президент, указывая на ослабление авторитета Ассамблеи, в частности в результате расследования коррупции.

"Советом Европы нельзя торговать и продавать за какие-то обещания... Мы должны работать вместе во имя единства и многообразия", - подчеркнула Паскье.

Она также отметила, что стала четвертой женщиной, занявшей пост президента ПАСЕ, и подчеркнула важность роста роли женщин в различных сферах, в частности в политике, экономике и науке.

Заместителем президента ПАСЕ избран без голосования бывший президент Ассамблеи Микеле Николетти.

Паскье была главой швейцарской делегации в ПАСЕ в 2011-2013 годах, с января 2018 она возглавляла в ПАСЕ группу социалистов, демократов и "зеленых". Паскье - член комитета ПАСЕ по правилам процедуры, иммунитетов и институциональных дел (его руководитель в 2016-2018 годах), член и бывшая руководительница комитета по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию, также была членом комитета по политическим отношений и демократии, а также мониторингового комитета ПАСЕ.

Напомним, в четверг, 28 июня, ПАСЕ проведет дебаты по вопросу украинских политзаключенных.


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