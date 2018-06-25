Супрун рассказала о самой полезной и эффективной диете для похудения

И.о. главы Минздрава считает средиземноморскую диету самой полезной и доступной в летнее время.

Супрун рассказала о самой полезной и эффективной диете для похудения
Фото: nashpilkah.com.ua

И.о. главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун считает средиземноморскую диету самой полезной и эффективной для похудения.

Об этом она рассказала в комментарии "Сегодня.Lifestyle".

По мнению Супрун, именно эта диета является самой здоровой и довольно доступной в Украине, особенно летом.

"Это фрукты, овощи, продукты из цельного зерна, макаронные изделия, бобовые, орехи и семена, а также растительные масла, рыба (сельдь, скумбрия), птица и молочные продукты. А вот красное мясо стоит ограничить. Такой рацион поддерживает сердечно-сосудистую систему, а кроме того - снижает риск некоторых видов рака и когнитивных расстройств, и замедляет прогресс деменции", - отметила и.о. министра здравоохранения.

Супрун также посоветовала людям, которые решили вести здоровый образ жизни, отказаться от употребления алкоголя.

"Люди, не употребляющие алкоголь, имеют на 22% меньше шансов развить болезнь Альцгеймера, чем те, кто регулярно потребляет чрезмерное количество спиртного. Такие результаты опубликовали в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA)", - отметила и.о. главы Минздрава.

Напомним, в Запорожской области мошенники заработали 5 млн гривен на "уникальной" системе похудения.


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