Гройсман: возвращения к "старым грязным схемам" закупки лекарств не будет

"Мы настроены на жесткий отпор тем, кто хочет вернуть схемы. А таких желающих я вижу достаточно".

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не будет возвращаться к "старым грязным схемам" закупки лекарств.

Об этом он сказал на расширенном совещании по вопросам обеспечения лекарствами в понедельник.

"У нас было два варианта - закупать [лекарства], как это было всегда - по завышенным ценам на 20%, 40%, 60%, 70%; или перейти к системе международных закупок, где авторитетные международные организации, со строгим соблюдением в том числе международного законодательства по прозрачности, принимают участие в этих тендерах. Как показал опыт, эти тендеры достаточно эффективными, доступными", - сказал Гройсман.

Премьер добавил, что переход на систему международных закупок серьезно ударил по коррупционных схемах, которые "были кормушкой для приближенных".

"Поэтому мы сегодня слышим: нужно отменить международные закупки, нужно закупать по другой системе. Появляется очень много неправдивой информации о лекарствах в Украине", - сказал он.

"Тут есть две причины. Первая причина - попытки возобновить старые грязные схемы закупки лекарств. И вторая - просто популизм, который основывается на желании понравиться", - заявил он.

Гройсман подчеркнул, что возвращения старых схем он допускать не собирается.

"Я могу допустить только одно: чтобы лекарства закупались в стране по минимальным ценам. Никаких других возвращений к схемам быть не может... Мы должны быть настроены на жесткий отпор всем тем, кто хочет вернуть старые грязные схемы. А таких желающих я сегодня вижу достаточно", - сказал он.

По словам министра здравоохранения Ульяны Супрун, переход на международные закупки привел к существенному улучшению с обеспечением лекарствами.

"Большие изменения начались в 2016 году. Благодаря закупкам через международные организации мы смогли закупить 60% у производителей напрямую. Это значит, что таких лекарств, как цитарабин, который необходим в лечении онкогематологии, мы могли закупить почти в два раза больше, потому что цена была меньшей", - сказала она.

Напомним, что одним из критиков нынешней системы закупки лекарств в последнее время стала Юлия Тимошенко, лидер президентской гонки. Она, в частности, потребовала провести ревизию за 2015-2018 годы закупки лекарств за государственный счет.