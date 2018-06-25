?СБУ составила сборники показаний 435 бывших заложников "ДНР" и "ЛНР" о пытках

Готовится еще одна книга о пытках в застенках ФСБ в Крыму.

Служба безопасности Украины опубликовала показания 435 бывших заложников о пытках, которые к ним применяли боевики "ДНР" и "ЛНР" и их роSSийские кураторы.

Они оформлены в шесть бюллетеней, которые глава СБУ Василий Грицак в понедельник представил иностранным послам в Киеве .

"Мы презентовали шесть сборников, в которых мы собрали свидетельства 435 узников, которые находились в лагерях смерти. Свидетельства этих людей, там нет никак литературных описаний событий, это документальные свидетельства людей, которые согласились их предоставить. Всего у нас есть свидетельства около тысячи граждан, которые подвергались пыткам. Но, к сожалению, не все они были готовы к тому, чтобы мы выложили эти свидетельства в наших сборках", - заявил он.

Сборники составлены на трех языках: украинском, русском и английском.

Книги состоят из двух частей. Первая включает свидетельства военной агрессии РФ против Украины, вторая - информацию о непосредственных пытках.

"Ключевое, что я хочу сказать, - к этим пыткам, как правило, были причастны кадровые роSSийские военные. Они или непосредственно осуществляли пытки, или организовывали такие вещи при помощи тех, кто воевал на стороне террористов", - подчеркнул он.