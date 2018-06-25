В Госдепе обеспокоены арестами "Свидетелей Иеговы" в РоSSии

"РоSSия должна освободить более 100 религиозных заключенных".

В Госдепе обеспокоены арестами "Свидетелей Иеговы" в РоSSии
Фото: Council on Foreign Relations

Госдепартамент США обеспокоен арестами представителей организации "Свидетели Иеговы" в РоSSии.

Об этом сообщила представитель Госдепа Хизер Науэрт в своем микроблоге Twitter.

"РоSSия должна освободить их и всех других более 100 религиозных заключенных, многие из которых задержаны по безосновательным обвинениям в экстремизме", - написала она.

О массовых арестах представителей религиозной организации стало известно в мае. Так, 22 мая роSSийский суд арестовал лидера регионального объединения "Свидетелей Иеговы" на месяц и 27 суток. Ему было предъявлено обвинение в организации деятельности религиозного экстремистского объединения (ч. 1 ст. 282.2 УК). По этой статье ему грозит до 10 лет тюрьмы или штраф в размере до 800 тыс. рублей.

Помимо этого известно о других арестах "Свидетелей" в Оренбурге по тому же обвинению. Еще одного последователя поместили под домашний арест.

Напомним, "Свидетели Иеговы" - международная организация, которую нередко причисляют к сектам. "Британская энциклопедия" определяет "Свидетелей Иеговы" как приверженцев милленаристсткой секты (верование, что Иисус Христос и христиане будут править миром на протяжении тысячи лет).

В 2017 году Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. Впоследствии Евросоюз выступил в защиту организации.


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