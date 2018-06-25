Денисовой отказали в общении с Сенцовым по видеосвязи

МИД Украины снова обратился к РоSSии с просьбой обеспечить доступ к украинским политзаключенным.

Денисовой отказали в общении с Сенцовым по видеосвязи
Фото: facebook/Людмила Денісова

РоSSийские власти отказали уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой в проведении видеоконференции с Олегом Сенцовым.

Об этом омбудсмен сообщила в Фейсбуке.

Денисова подчеркнула, что МИД Украины в очередной раз обратился к РоSSии с просьбой обеспечить ей доступ к украинским политзаключённым - гражданам Украины, которых удерживают в РФ и оккупированном Крыму.

"Информация, которая поступает о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха противоречивая: они голодают, или же, наоборот, прекратили голодовку, употребляют питательные смеси и набирают вес. В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют", - заявила она.

"РоSSийская сторона постоянно убеждает мировую общественность, что с ними все в порядке. Впрочем их адвокаты говорят противоположное... Я должна собственными глазами увидеть Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые продолжают голодовку. Должна встретиться с Александром Кольченко, Станиславом Клыхом, Романом Сущенко... Требую от РоSSии срочно предоставить мне допуск к украинским политзаключённым!", - добавила Денисова.

Напомним, в августе 2015 года роSSийский суд признал украинского режиссера Сенцова виновным в "создании терроистического сообщества". Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которых удерживают в РоSSии. Несмотря на все достигнутые договоренности, роSSийская сторона несколько дней не допускает к заключенному украинского омбудсмена Денисову, которая находилась в РФ с 15 июня.

ФСБ РоSSии задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники роSSийской спецслужбы утверждали, что якобы нашли на чердаке его дома боеприпасы. Оккупационный суд признал Балуха виновным и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4600 гривен). Защита Балуха и правозащитники убеждены, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который он вывесил на своем доме.

В марте 2018 года он объявил голодовку, и к третьей декаде июня потерял около 30 кг веса.


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