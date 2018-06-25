InformNapalm собрала новые данные о роSSийских военных, принимавших участие в оккупации Крыма
810-я отдельная бригада морской пехоты ЧФ РФ неоднократно фигурировала и в других расследованиях.
Международная разведывательная группа InformNapalm собрала новые данные о роSSийских военных 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ, принимавших участие в оккупации Крыма.
Об этом сообщается на сайте сообщества.
В расследованиях InformNapalm 810-я отдельная бригада морской пехоты ЧФ РФ (в/ч 13140, пункт постоянной дислокации - г. Севастополь) фигурировала неоднократно. В частности, были обнаружены доказательства участия военнослужащих этого подразделения в боевых действиях на Донбассе и Сирии.
"В этом материале мы раскрываем данные еще нескольких военнослужащих 810-й ОБрМП, участие которых в оккупации Крыма удалось установить по открытым источникам. Также обращаем внимание, что в перечне лиц командного состава Вооруженных Сил и представителей власти РоSSийской Федерации, которым Главной военной прокуратурой Украины сообщено о подозрении, фигурирует лишь заместитель командира бригады, подполковник Карпушенко В.В., но, по нашему мнению, этот перечень должен быть дополнен именем командира в/ч 13140 полковника В. Белявского, ведь именно он подписывал наградные удостоверения к медалям за оккупацию Крыма военнослужащим, установленным в данном расследовании", - говорится в расследовании.
Отмечается, что этот военный не только подписывал удостоверения к наградам своих подчиненных за участие в оккупации Крыма, но и сам принимал активное участие в управлении подразделениями 810 ОБрМП, которые выполняли спецзадания в рамках операции по захвату военных объектов ВМС Украины в Крыму.
InformNapalm также называет имена нескольких роSSийских военнослужащих этой бригады, получивших такие награды: Илья Гончаров из Таганрога; Валерий Брязгунов из Россоши, Александр Текучев из Ростова-на-Дону.
"Приведенные фотосвидетельства подтверждающие участие военнослужащих 810-й ОБрМП ЧФ РФ в оккупации Крыма. Напомним, что по данным радиоперехвата украинской разведки, военнослужащие 810-й ОБрМП ЧФ РФ, переодевшись в гражданскую одежду, полученную на военных складах в Севастополе, вместе со спецназовцами РФ блокировали и захватывали админздания в Крыму в марте 2014 года. Материалы нашего расследования подтверждают этот факт и предоставляют сведения о конкретных военнослужащих, выполнявших преступные приказы командования 810-й ОБрМП", - отмечается в расследовании.
Напомним, изначально президент РФ Владимир Путин отрицал участие роSSийских военных в аннексии Крыма. Затем он заявил, что "за спиной сил самообороны Крыма корректно, но решительно и профессионально действовали роSSийские военные". Позже он заявил, что РоSSия не могла поступить по-другому с Крымом.
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