InformNapalm собрала новые данные о роSSийских военных, принимавших участие в оккупации Крыма

810-я отдельная бригада морской пехоты ЧФ РФ неоднократно фигурировала и в других расследованиях.

InformNapalm собрала новые данные о роSSийских военных, принимавших участие в оккупации Крыма
Фото: informnapalm.org

Международная разведывательная группа InformNapalm собрала новые данные о роSSийских военных 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ, принимавших участие в оккупации Крыма.

Об этом сообщается на сайте сообщества.

В расследованиях InformNapalm 810-я отдельная бригада морской пехоты ЧФ РФ (в/ч 13140, пункт постоянной дислокации - г. Севастополь) фигурировала неоднократно. В частности, были обнаружены доказательства участия военнослужащих этого подразделения в боевых действиях на Донбассе и Сирии.

"В этом материале мы раскрываем данные еще нескольких военнослужащих 810-й ОБрМП, участие которых в оккупации Крыма удалось установить по открытым источникам. Также обращаем внимание, что в перечне лиц командного состава Вооруженных Сил и представителей власти РоSSийской Федерации, которым Главной военной прокуратурой Украины сообщено о подозрении, фигурирует лишь заместитель командира бригады, подполковник Карпушенко В.В., но, по нашему мнению, этот перечень должен быть дополнен именем командира в/ч 13140 полковника В. Белявского, ведь именно он подписывал наградные удостоверения к медалям за оккупацию Крыма военнослужащим, установленным в данном расследовании", - говорится в расследовании.

Фото: informnapalm.org
Фото: informnapalm.org

Отмечается, что этот военный не только подписывал удостоверения к наградам своих подчиненных за участие в оккупации Крыма, но и сам принимал активное участие в управлении подразделениями 810 ОБрМП, которые выполняли спецзадания в рамках операции по захвату военных объектов ВМС Украины в Крыму.

InformNapalm также называет имена нескольких роSSийских военнослужащих этой бригады, получивших такие награды: Илья Гончаров из Таганрога; Валерий Брязгунов из Россоши, Александр Текучев из Ростова-на-Дону.

Фото: informnapalm.org

"Приведенные фотосвидетельства подтверждающие участие военнослужащих 810-й ОБрМП ЧФ РФ в оккупации Крыма. Напомним, что по данным радиоперехвата украинской разведки, военнослужащие 810-й ОБрМП ЧФ РФ, переодевшись в гражданскую одежду, полученную на военных складах в Севастополе, вместе со спецназовцами РФ блокировали и захватывали админздания в Крыму в марте 2014 года. Материалы нашего расследования подтверждают этот факт и предоставляют сведения о конкретных военнослужащих, выполнявших преступные приказы командования 810-й ОБрМП", - отмечается в расследовании.

Напомним, изначально президент РФ Владимир Путин отрицал участие роSSийских военных в аннексии Крыма. Затем он заявил, что "за спиной сил самообороны Крыма корректно, но решительно и профессионально действовали роSSийские военные". Позже он заявил, что РоSSия не могла поступить по-другому с Крымом.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Венгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТОВенгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТО
Заместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии ХарьковаЗаместителя Кернеса бросили в мусорный бак возле мэрии Харькова
В Харькове СБУ задержала женщину во время закладки взрывчатки под памятником УПАВ Харькове СБУ задержала женщину во время закладки взрывчатки под памятником УПА
В Черновицкой области группа неизвестных атаковала украинский пограничный отрядВ Черновицкой области группа неизвестных атаковала украинский пограничный отряд
Экс-"замминистра" спорта Крыма арестован на два месяцаЭкс-"замминистра" спорта Крыма арестован на два месяца
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве состоялось экстренное совещание военных разведок 8 стран мираВ Киеве состоялось экстренное совещание военных разведок 8 стран мира
Пятеро украинских военных ранены на Донбассе за суткиПятеро украинских военных ранены на Донбассе за сутки
Четверо украинских военных ранены с начала дня на ДонбассеЧетверо украинских военных ранены с начала дня на Донбассе
Израиль приостановил участие в Совете ООН по правам человекаИзраиль приостановил участие в Совете ООН по правам человека
РоSSийский суд отправила бывшего "вице-премьера" Крыма в колонию на 11,5 летРоSSийский суд отправила бывшего "вице-премьера" Крыма в колонию на 11,5 лет
Венгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТОВенгрия разблокировала участие Украины в саммите НАТО
СНБО ввел дополнительные санкции против роSSийских компанийСНБО ввел дополнительные санкции против роSSийских компаний
Задержанный боевик "ЛНР" рассказал о роSSийских военных на ДонбассеЗадержанный боевик "ЛНР" рассказал о роSSийских военных на Донбассе
Экс-"замминистра" спорта Крыма арестован на два месяцаЭкс-"замминистра" спорта Крыма арестован на два месяца
Пограничниками были обнаружены два роSSийских актера, которые незаконно пересекли границу УкраиныПограничниками были обнаружены два роSSийских актера, которые незаконно пересекли границу Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости