InformNapalm собрала новые данные о роSSийских военных, принимавших участие в оккупации Крыма

810-я отдельная бригада морской пехоты ЧФ РФ неоднократно фигурировала и в других расследованиях.

Международная разведывательная группа InformNapalm собрала новые данные о роSSийских военных 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ , принимавших участие в оккупации Крыма.

Об этом сообщается на сайте сообщества.

В расследованиях InformNapalm 810-я отдельная бригада морской пехоты ЧФ РФ (в/ч 13140, пункт постоянной дислокации - г. Севастополь) фигурировала неоднократно. В частности, были обнаружены доказательства участия военнослужащих этого подразделения в боевых действиях на Донбассе и Сирии.

"В этом материале мы раскрываем данные еще нескольких военнослужащих 810-й ОБрМП, участие которых в оккупации Крыма удалось установить по открытым источникам. Также обращаем внимание, что в перечне лиц командного состава Вооруженных Сил и представителей власти РоSSийской Федерации, которым Главной военной прокуратурой Украины сообщено о подозрении, фигурирует лишь заместитель командира бригады, подполковник Карпушенко В.В., но, по нашему мнению, этот перечень должен быть дополнен именем командира в/ч 13140 полковника В. Белявского, ведь именно он подписывал наградные удостоверения к медалям за оккупацию Крыма военнослужащим, установленным в данном расследовании", - говорится в расследовании.

Фото: informnapalm.org

Фото: informnapalm.org

Отмечается, что этот военный не только подписывал удостоверения к наградам своих подчиненных за участие в оккупации Крыма, но и сам принимал активное участие в управлении подразделениями 810 ОБрМП, которые выполняли спецзадания в рамках операции по захвату военных объектов ВМС Украины в Крыму.

InformNapalm также называет имена нескольких роSSийских военнослужащих этой бригады, получивших такие награды: Илья Гончаров из Таганрога; Валерий Брязгунов из Россоши, Александр Текучев из Ростова-на-Дону.

Фото: informnapalm.org

"Приведенные фотосвидетельства подтверждающие участие военнослужащих 810-й ОБрМП ЧФ РФ в оккупации Крыма. Напомним, что по данным радиоперехвата украинской разведки, военнослужащие 810-й ОБрМП ЧФ РФ , переодевшись в гражданскую одежду, полученную на военных складах в Севастополе, вместе со спецназовцами РФ блокировали и захватывали админздания в Крыму в марте 2014 года. Материалы нашего расследования подтверждают этот факт и предоставляют сведения о конкретных военнослужащих, выполнявших преступные приказы командования 810-й ОБрМП", - отмечается в расследовании.