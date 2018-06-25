За сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, четверо ранены

За сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, четверо ранены

За сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, четверо ранены
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Во второй половине суток роSSийские оккупационные войска увеличили использование оружия крупного калибра, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке.

На Луганском направлении боевые действия велись в районе населенного пункта Крымское. Боевики использовали артиллерию калибра 122 мм, 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие, а у Луганского и Новозвановки били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки и Каменки.

На Мариупольском направлении - "горячее" всего было в Водяном. Боевики вели огонь по позициям ВСУ из ствольной артиллерии и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Позиции вокруг Лебединского подверглись обстрелам из танка и 122-мм артиллерийских систем. Также активность террористов наблюдалась в районе населенных пунктов Богдановка, Гнутово и Широкино.

Всего роSSийские оккупационные войска 22 раза нарушили режим прекращения огня, 10 из которых - из запрещенного вооружения.

"Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ", - отметили в штабе.

В боевых действий один военнослужащий погиб и четверо получили ранения.

С начала текущих суток, 25 июня, боевики трижды из стрелкового оружия обстреливали Марьинку, что на Донецком направлении, Гнутово и Широкино - на Мариупольском.

Напомним, боевики целенаправленно уничтожают населенные пункты Донецкой и Луганской областей после их деоккупации военнослужащими ООС.


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