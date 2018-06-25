В Украине хотят всю рекламу перевести на украинский язык

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22 июня группа народных депутатов Верховной Рады внесла законопроект, который запрещает в Украине рекламу не на украинском языке.

Документ делает только одно исключение: в рекламе можно использовать иностранное написание торговых марок, если они были зарегистрированы в нашей стране на соответствующем языке. Все прочее должно быть переведено на украинский.

Причина внезапного внимания парламентариев к языковому вопросу объясняется просто: в настоящий момент этот вопрос в нашей стране вообще никак не урегулирован. Скандальный закон 2012 года Конституционный суд отменил 28 февраля 2018 года. А новых правил Рада до сих пор так и не приняла.

В то же время, закон о рекламе, определяя язык рекламных сообщений, ссылается на 26-ю статью уже несуществующего закона «Об основах государственной языковой политики». Которая, между тем, позволяла рекламировать в Украине товары и услуги на каком угодно языке.

Источник: UBR


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