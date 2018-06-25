Горбатюк заявил, что Луценко не имеет ничего общего с законом

Юрий Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко в течение всего времени пребывания в должности пытался вмешиваться в процесс расследования уголовных дел, подследственных Департаменту специальных расследований.

Об этом в интервью Громадському заявил руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

«То есть там, где есть какой-то интерес непонятный, который нужно еще расследовать, выносятся постановления с внесением ложных данных о том, что расследование осуществляется неэффективно без изучения дел, дела забираются. Следователи, прокуроры, и я обжалуем эти действия, то есть мы противодействуем. И в последнее время таких дел становится все больше», — сказал он.

Горбатюк также заявил, что Луценко не соблюдает закон в своей деятельности, что является основанием для его отставки.

«Если сложить жалобы, которые мы писали из-за вмешательства в деятельность, я могу сказать, что генеральный прокурор Юрий Луценко не имеет ничего общего с законом. Он его просто не знает, он его не хочет знать. Он не пытается его соблюдать, его деятельность осуществляется в ручном режиме. Этих я хочу привлекаю, этих хочу не привлекаю, то что там есть, нет доказательств — для него второстепенное дело. Он сделал столько незаконных действий с признаками преступлений, что это является однозначным основанием для его отставки», — сказал руководитель департамента спецрасследований.

Как сообщалось, 22 июня нардеп Мустафа Найем заявил, что в ГПУ собираются фактически ликвидировать Департамент спецрасследований.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган 23 июня заявила, что департамент спецрасследований ГПУ, возглавляемый Сергеем Горбатюком, который расследует дела Майдана, будет трансформирован в следственное управление, а не ликвидирован.

Генпрокурор Юрий Луценко уверяет, что ни один следователь и ни один прокурор по делам Майдана «не меняется и не увольняется».

Департамент спецрасследований ГПУ Горбатюка ведет несколько резонансных дел, в частности относительно преступлений на Майдане в 2014 году и узурпации власти Виктором Януковичем и его окружением.

Ранее сообщалось об обостении конфликта между генпрокурором Юрием Луценко и начальником департамента ГПУ Сергеем Горбатюком. Последний заявлял, что не собирается выполнять «незаконные приказы» и даже заговорил о своем возможном увольнении.


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